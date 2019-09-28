Чаще только коммерческую недвижимость сдают в аренду под офисы, магазины, МАФы и склады, передает со ссылкой на .

По количеству отзывов на одно объявление лидерами оказались кафе. Так, на каждое предложение о сдаче в аренду обращались в среднем 9 человек. Также арендаторы искали помещение под автомойки и СТО, пишет olx.ua.

Больше только коммерческой недвижимости в аренду сдают в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Львовской областях. На них приходятся 83% всех помещений, которые предлагают по Украине.

Каждое второе помещение в аренду сдают в Киевской области. Больше только предложений в Шевченковском районе. Меньше только в Святошинском и Деснянском.

Наибольшее количество объектов розничной торговли - юридических лиц насчитывали в 1990 году. Таких было 145,7 тыс., из них магазинов было 120,6 тыс. Каждый следующий год их количество падало. Исключением стал 1993 год. Тогда торговля добавила 3,2 тыс. точек. Наибольшее падение розничной торговли произошло в 2017 году. Тогда закрылись 20% магазинов.

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