Тайные страницы биографии британского государственного и военного деятеля Уинстона Черчилля доказывают, что у него был роман с куртизанкой Дорис Делевинь. В то время политик был официально женат, передает со ссылкой на .

Французский телеканал Channel 4 в марте покажет документальный фильм "Тайное приключение Черчилля" (на английском - Churchill's Secret Affair) посвящен похождениях политика, сообщает Daily Mail.

Черчилль и Дорис познакомились в Париже в 1930-м. Политику тогда было около 58 лет. Он утратил на определенный период власть - в 1929 году выборы выиграли его политические конкуренты - "тори". В том же году обвалились биржи на Уолл-стрит.

В 1930-х Черчилль посетил Францию. Там вилле лорда Бивербука (министра авиацинной промышленности Великобритании) его познакомили с наибольшей соблазнительницей своего времени Дорис Делевинь. Она смогла соблазнить политика благодаря своему знаменитому "рукопожатию Клеопатры", говорят. По другим свидетельствам, они встретились на вилле американской бизнес-вумен Мексин Эллиот.

Черчилль якобы нарисовал минимум два портрета куртизанки. Потом провел ночь с Дорис в отеле "Ритц". После сказал куртизанке: "Дорис, ты и мертвого поднимешь!"

Трудно представить себе Черчилля в образе любовника, говорят журналисты. Его знают как героя войны. К сексу он казался равнодушным. Все знают о его непоколебимую любовь жене Клементине. Она не имела выдающейся внешности.

Журналисты отмечали, что доказательства интимной связи не имеют твердого основания. Все изменилось после анонса фильма. Появились новые свидетельства об интрижке политика. Нашли интервью частного секретаря Черчилля сэра Джона Колвиль. Тот утверждал, что политик был знаком с Дорис и встречался с ней.

"Уинстон Черчилль вообще не был сексуальным мужчиной, и я не думаю, что за свою 55-или 60-летнюю жизнь он спал с кем-то на стороне. Разве что кроме одного случая", - говорил Колвил в 1987.

"Леди Черчиль не была с ним в то время. И под лунным светом Франции у него произошла интрижка", - продолжал он.

"У них была интрижка. Когда Черчилль пришел, всей преслуге дали выходной. На следующий день Дорис рассказала обо всем моей матери", - рассказала в интервью Channel 4 племянница куртизанки Кэролин Делевинь.

Роман между политиком и Дорис длился с 1933 по 1937 год, утверждают французские журналисты.

Польшу сдали Советскому Союзу после Второй мировой, рассказал Gazeta.ua Львовский историк Андрей Козицкий. "Я считаю, что лучше позволить России поесть. Россия - это как большое животное, которое долгое время голодало. Если мы ограниченно накормим его, тогда избежим опасности, что оно набросится на нас и разорвет нас на куски. Подумайте, вероятно, через много десятилетий, народы, которые проглотит русский великан, можно будет выпустить из его живота ", - пояснил сдачу Польши коммунистам Уинстон Черчилль .

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