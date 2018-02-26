Новоизбранный президент Чехии Милош Земан стал объектом критики от чешских политиков.

Он давит на министра юстиции, чтобы тот передал задержанного российского хакера Евгения Никулина в России, а не в . Кибер-преступника задержали в октябре 2016-го. Мужчину подозревают в сотрудничестве с ФБР, передает со ссылкой на .

Никулина могут доставить в или России - это позволил высший суд Чехии. Окончательное решение должен принять министр юстиции. Есть свидетельства, что на него давит Земан.

"Стыдно, когда президент пытается повлиять на министра юстиции в этом вопросе, это шаг назад к Путину", - заявил прежний глава Чехии Карел Шварценберг.

"Давление президента о выдаче Никулина России подтверждает, что Земан является марионеткой Кремля, которая превращает Чехию в подчиненную Путину губернию", - заявила представительница "Гражданской демократической партии" Мирослава Немцова.

Россиянина обвиняют во взломе компьютеров и краже информации в LinkedIn, Dropbox и других компаний. В его ждет более строгое наказание, чем на родине.

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