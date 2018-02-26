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|Скандальная Настя Рыбка и ее секс-тренер оказались за решеткой
|26.02.2018 19:42
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Скандальную Настю Рыбку и ее так называемого секс-тренера Алекса Лесли задержали в Таиланде,передает со ссылкой на .
Сексуальные тренинги, которые проводила пара, признали незаконными. Их задержали в составе группы из 10 секс-инструкторов, сообщает Газета.ru.
Рыбка и Лесли находятся в следственном изоляторе и ждут заседания суда. Там им будет предъявлено официальных обвинений.
Проведение секс-тренингов является незаконным видом трудовой деятельности. За него предусмотрено наказание в размере 100 тыс. батов - около $ 3,2 тыс.
Алекс Лесли называет себя секс-гуру. Проводит тренинги по соблазнению для мужчин и женщин. Женщин, которые их прошли, называет "охотницами". Они также имеют прова проводить тренинги.