Национальный медицинский университет имени Богомольца объявил забастовку из-за отстранения ректора Екатерины Амосовой.

Требуют отставки и.о. министра Ульяны Супрун и ее заместителей. 26 февраля университет закрыли на время протестов - обучение не проводится, передает со ссылкой на .

Предыстория

20 февраля МЗ отстранил от должности ректора Екатерину Амосову. Скандал разгорелся из-за лицензионный экзамена "Крок" для стоматологов, который состоялся во всех медицинских вузах страны, кроме НМУ.

"Из всех университетов только национальный медицинский университет не способствовал и не обеспечил проведение экзамена. В связи с этим мы отстранили ректора", - заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

Экзамен "Крок" сдают студенты, проучились половину учебного курса. В случае неудачи - их отчисляют. Министерство обвиняет в срыве экзамена ректора и подозревает коррупцию в медуниверситете.

Екатерина Амосова - дочь академика НАН Украины Николая Амосова. С 1990 года - заведующая кафедрой госпитальной терапии № 1 Национального медицинского университета имени Богомольца. Избрана на должность ректоршу НМУ в 2014 году после Революции Достоинства.

"Мы не могли законно заказать услуги Центра тестирования, ведь смета университета в то время еще не утвердили, а ценовое предложение составляла почти 1,4 миллиона гривен. Закупки на такую ​​сумму, согласно действующему законодательству, должны проходить обязательную процедуру тендера с несколькими участниками", - пояснила свои действия ректор Екатерина Амосова.

Исполнять обязанности ректора на время работы комиссии Минздрава назначили, заведующего кафедрой хирургии №1 Михаила Захараша. В ответ 20 активистов студенческого самоуправления заблокировали вход в ректорат, чтобы не пустить его.

Страйк

Забастовка в университете объявили с понедельника, 26 февраля. Закрыли все корпуса университета, кроме физико-химического корпуса, где размещены забастовочный комитет. Входы в будиваель замотали цепями. Также открытые помещения клиник, где лечатся пациенты.

Забастовкой требует от президента немедленно вмешаться в ситуацию, от председателя Верховной Рады и премьер-министра - немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава и на время такого расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и отстранить от выполнения своих обязанностей ее заместителей.

Они также требуют от Ульяны Супрун отменить приказ об отстранении ректора Екатерины Амосовой и предназначенной и.о. ректора университета.

Последнее требование - немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена "Крок1.Стоматология", через который начался скандал.

Екатерина Амосова - дочь академика НАН Украины Николая Амосова. С 1990 года - заведующая кафедрой госпитальной терапии № 1 Национального медицинского университета имени Богомольца. Избрана на должность ректоршу НМУ в 2014 году после Революции Достоинства.



Реакция ведомства Супрун

В призвали студентов и преподают не реагировать на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс.

"МОЗ Украины с уважением относится к принципу университетской автономии и праву на мирные собрания. В то же время отмечаем, что основная задача медицинского университета - подготовить квалифицированного врача, ведь от его знаний и умений будет зависеть здоровье и жизнь пациентов. Подчеркиваем необходимость продолжения обучения и подготовки к лицензионных интегрированных экзаменов, ведь, согласно графику их проведения, 27 марта должно состояться "КРОК3" для врачей-интернов", - говорится в заявлении Минздраве.

И.о министра Ульяна Супрун вообще назвала действия саботажем.

"Это не забастовка студентов и преподавателей - это саботаж некоторых членов администрации и деканов НМУ.Прошу не путать два кардинально разные явления - самоорганизованный студенческое движение и спущенное сверху инициативу срыва учебного процесса, в заложниках которой оказались тысячи будущих врачей. Проблема не в комиссии Минздрава Украины, которая должна была осуществить элементарную проверку документации, а в страхе потерять безграничную власть и нездоровое представление о границах собственных полномочий руководством НМУ", - написала она у себя на Facebook.

Она показала несколько скриншотов с перепиской студентов-медиков.

Реакция на забастовку студентов

Некоторые студенты не согласны с позицией страйкома и отмечают, что принудительное прекращение обучения является "навьявзаним".

"Моя позиция резко отрицательная, ведь не забастовка, а саботаж учебного процесса. Никто не спрашивал мнения студентов и коллектива - все решили деканы, насколько мне известно, все и студпарламент, избранный в прошлом году с многочисленными нарушениями до сих пор не переизбран", - говорит студентка Ксения Михайлюк, 6 курс.

Еще больше реакций под заявлением о забастовке на странице Facebook университета. Создали даже хэштег #янестрайкую

Реакция соцсетей

Приклад 2: МОЗ звільнили ректора медичного університету ім. Богомольця. Пішли чутки та невеликі протести.

Мало хто пам'ятає, що 2 роки тому Палестина(!!!) відкликала своїх студентів звідти, бо ті нічого не навчились і лише купували оцінки на екзаменах.

BogdanM (@BogdanMv) 26 февраля 2018 г.

Те що робить Університет Богомольця - це саботаж реформ та спроба зберегти корупційні кормушки.#підтримай_МОЗ

Max Nefyodov (@nefyodov) 26 февраля 2018 г.

Скандалы вокруг университета

Университет Богомольца оказался замешан в скандал с самоубийством 19-летней студентки из Туркменистана Муккадас Насирлаевой. 30 января она прыгнула с моста в . Прокуратура открыла дело по факту доведения до самоубийства. В университете заявили, что студентку исключили еще в конце прошлого года из-за нарушения миграционного законодательства.

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За последний месяц это второй случай исчезновения студента медицинского университета. Шестикурсник 25-летнего Дмитрия Витищенка из села Исайки Богуславского района Киевской области разыскивают от 4 января. Подрабатывал фельдшером на станции скорой помощи. Вышел из общежития, где живет с женой Аллой, около 15:40 - и исчез.

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