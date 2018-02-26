В венгерском Дьере триумфально для Украины завершились соревнования чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия.

Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины, передает со ссылкой на .

Золотую медаль завоевала сборная Украины в составе Олега Омельчука, Павла Коростылева и Виктора Банькина в командном упражнении по стрельбе из пистолета.

Также в стрельбе по движущейся мишени между женщин украинка Виктория Рыбовалова добыла "серебро".

Бронзовые награды на счету Галины Авраменко (движущаяся цель, ГП-11а), Елены Костевич и Олега Омельчука (смешанная команда, пистолет), Анны Ильиной и Олега Царькова (смешанная команда, винтовка). Также Ильина взяла еще одну "бронзу" вместе с коллегами Марией Войцеховской и Ольгой Закапко в командном выступлении в стрельбе из винтовки.

Не обошлось и без рекордов. В соревнованиях между смешанных пар из винтовки Мария Войцеховская и Сергей Кулиш набрали наибольшее количество очков в квалификации - 838,5, установив новый рекорд Европы и мира. Олимпийская чемпионка Елена Костевич в квалификации из пневматического оружия набрала 583 очка в упражнении ПП-3, аналогично установив рекорд Европы и мира.

В прошлом году Елена Костевич выиграла "серебро" на Кубке мира по стрельбе.

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