Министерство инфраструктуры Украины готовит разделение Укрзализныци на три части.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил об этом в интервью "Радио ", передает со ссылкой на .

Он заявил, что министерство работает вместе с Верховной Радой над законопроектом. Новый закон предусматривает разделение Укрзализныци на три оператора: инфраструктурная сеть, пассажирские и грузовые перевозки.

"Разрабатываем вместе с парламентариями законопроект. Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре, то есть за всю сеть, электрификацию и тому подобное. Второй оператор будет заниматься пассажирскими операциями, убыточными, проблемными. А третий, доходный, который будет генерировать прибыли для государства, - это грузовые перевозки", - сказал Криклий.

Министерство инфраструктуры собирается вернуть в свое подчинение государственное акционерное общество "Украинская железная дорога". Об этом новый министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал журналистам.

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