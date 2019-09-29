В Конгресс обратились 300 бывших сотрудников американских спецслужб с требованием привлечь президента Дональда Трампа к ответственности за "давление на иностранного лидера" во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и "недобросовестное злоупотребление властью".

Они написали открытое письмо, передает со ссылкой на .

В письме заявили, что Трамп оказывал на Зеленского давление во время телефонного разговора с целью начать расследование в отношении его политического соперника Джо Байдена.

"Президент Трамп, бесспорно, использовал власть и ресурсы наивысшего поста в стране, чтобы получить дополнительное иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Это было бы недобросовестным злоупотреблением властью. Это также представляло бы попытку подчинить национальные интересы Америки личным политическим интересам президента", - заявили участники группы National Security Action.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, при каких условиях Украина начнет расследование в отношении возможного давления бывшего вице-президента Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

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