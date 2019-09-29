Украинский футболист Андрей Ярмоленко забил эффектный гол за лондонский "Вест Хэм" в матче 7-го тура английской Премьер-лиги против "Борнмута", передает со ссылкой на .

29-летний вингер "молотобойцев" получил передачу от Себастьена Аллера, прикрыл мяч корпусом, и с разворота пробил точно в далекий угол.

Вашему вниманию видео с этим шедевром от игрока сборной Украины.

Отметим, что для Ярмоленко это уже третье взятие ворот в АПЛ в этом сезоне. Ранее он забивал "Норвич" и " Юнайтед".

Счет в поединке 1:1, там идет первий тайм. "Вишни" ответили на гол от Андрея за семь минут.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира