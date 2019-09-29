|В Киеве подожгли детский сад
|29.09.2019 04:02
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Неизвестные подожгли помещение детского сада в Оболонском районе .
Возгорание произошло ночью в одной из комнат на втором этаже садика по ул. Героев Днепра, передает полиция , передает со ссылкой на .
Сторож детского учреждения вызвала пожарных и полицию. Никто не пострадал.
"На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что двери запасного входа сломаны, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники", - сообщает полиция.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления причастных к событию лиц.
Поджигателям грозит до 10 лет лишения свободы.
Под Киевом, в селе Любимовка сгорели три жилых дома, пять легковушек, а также три гаража и трактор. Огонь перекинулся от горящей сухой травы, которую поджег локальный житель.