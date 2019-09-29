Неполитические Сводки
|Экс-глава Укравтодора Новак рассказал об обстоятельствах отставки
|29.09.2019 05:33
|
Экс-глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир назвал свою отставку личным решением.
Сказал в комментарии "Громадському", что этот шаг является связанным с изменением политической ситуации в Украине, передает со ссылкой на .
добавил, что получил новые предложения.
Свое решение об отставке он несколько недель назад обсудил с премьером Алексеем Гончаруком и министром инфраструктуры Владиславом Криклием.
Славомир рассказал, что скучает по семье в Польше.
"Каждые выходные я уезжаю. Моя дочь поступила в медицинский университет, мой сын сейчас учится в седьмом классе. Я уже на этом посту - три года, и, как мы посчитали, я являюсь руководителем, который дольше всех руководит Укравтодором с начала создания этого учреждения. Три года только, но это дольше всего", - сказал он.
Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир подал главе правительства заявление об отставке.