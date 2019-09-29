Неполитические Сводки
|"Лунин и дальше будет сидеть в запасе" – тренер "Вальядолида"
|29.09.2019 05:51
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Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес пообещал продолжить доверять Жорди Масипу, передает со ссылкой на .
"Сыграет ли Лунин с "Эспаньолом"? Нет, я продолжаю доверять Масипу. Он наш основной вратарь", - цитирует наставника ua-football.com.
30-летний соперник Андрея Лунина допустил результативную ошибку в матче прошлого тура против "Гранады" (1:1), после чего испанские СМИ прочили украинцу дебют в новом сезоне Ла Лиги.
Андрей Лунин выступает за "Вальядолид" на правах аренды из мадридского "Реала".