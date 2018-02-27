В рассматривают возможность внести изменения в правила и разрешить командам проводить по четыре замены за игру.

Об этом сообщает со ссылкой на .

Во время Конгресса в Братиславе президент организации Александер Чеферин дал понять, что сейчас обсуждается возможность увеличения количества замен по ходу матча с трех до четырех. Причина высокая интенсивность нынешних матчей, а также загруженность календаря европейских команд. Поэтому дополнительную замену рассматривают как фактор, который может положительно повлиять на здоровье футболистов.

Данная инициатива уже была опробована в различных юношеских и молодежных турнирах. Отзывы при этом положительные. Но пока не сообщается, когда правило изменят для всех турниров под эгидой .

Ранее президент Андрей Павелко рассказал, когда в УПЛ могут начать применять видеоповторы.

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