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УЕФА хочет внести серьезное изменение в правила футбола
27.02.2018 02:06
УЕФА хочет внести серьезное изменение в правила футбола По теме:

В рассматривают возможность внести изменения в правила и разрешить командам проводить по четыре замены за игру.

Об этом сообщает  со ссылкой на .

Во время Конгресса в Братиславе президент организации Александер Чеферин дал понять, что сейчас обсуждается возможность увеличения количества замен по ходу матча с трех до четырех. Причина высокая интенсивность нынешних матчей, а также загруженность календаря европейских команд. Поэтому дополнительную замену рассматривают как фактор, который может положительно повлиять на здоровье футболистов.

Данная инициатива уже была опробована в различных юношеских и молодежных турнирах. Отзывы при этом положительные. Но пока не сообщается, когда правило изменят для всех турниров под эгидой .

Ранее президент Андрей Павелко рассказал, когда в УПЛ могут начать применять видеоповторы.







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