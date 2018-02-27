В аэропорту в правоохранители задержали 46-летнего иностранца, который вывозил в Испанию женщин и продавал в сексуальное рабство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области,передает со ссылкой на .

"46-летний гражданин соседнего государства организовал международный канал торговли людьми. Злоумышленник осуществлял вербовку украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Испании. Оперативники задержали подозреваемого в столичном аэропорту, когда он пытался переправить трех молодых женщин за границу", - сообщили в полиции.

Проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Кроме того, устанавливаются полный круг лиц, причастных к уголовным преступлениям и другие обстоятельства.

Национальная полиция Испании ликвидировала организацию, которая занималась сексуальной эксплуатацией девушек из Украины и России. Эта организация состояла из 3 мужчин и 2 женщин, которые занимались сутенерством.

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