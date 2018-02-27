На выставке MWC 2018 в Барселоне был представлен смартфон Energizer Power Max P16K Pro со сверхмощной батареей, емкость которой составляет 16 000 мАч. Долгоиграющая батарея является ключевой особенностью гаджета. Все остальные характеристики соответствуют устройствам среднего класса. Об пишет со ссылкой на .

По информации издания, дисплей смартфона имеет согласие Full HD+ (1080×2160 пикселей). Обе камеры гаджета двойные - основная камера получила объективы с разрешением 16+13 Мп, а фронтальная - 13+5 Мп.

В основу устройства лег бюджетный процессор Mediatek Helio P23. При этом объем оперативной памяти внушительный - 6 ГБ.

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