В России высказались об отставке спецпредставителя по Украине Курта Волкера, передает со ссылкой на .

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев написал в Facebook, что это отсрочит выполнение минских договоренностей.

Косачев заявил, что Уолкер своей отставкой сделал медвежью услугу Украине.

"В этом смысле Курт Волкер сделал медвежью услугу , своими действиями лишь отложив и затянул реализацию минских договоренностей всеми заинтересованными сторонам", - написал он.

Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Как отмечает CNN, Волкер подал в отставку через день после обнародования отчета обличителя, в котором говорилось о сокрытии Белым домом содержания разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

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