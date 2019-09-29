Неполитические Сводки
|Сделал медвежью услугу - в России высказались об отставке Волкера
|29.09.2019 06:27
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В России высказались об отставке спецпредставителя по Украине Курта Волкера, передает со ссылкой на .
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев написал в Facebook, что это отсрочит выполнение минских договоренностей.
Косачев заявил, что Уолкер своей отставкой сделал медвежью услугу Украине.
"В этом смысле Курт Волкер сделал медвежью услугу , своими действиями лишь отложив и затянул реализацию минских договоренностей всеми заинтересованными сторонам", - написал он.
Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Как отмечает CNN, Волкер подал в отставку через день после обнародования отчета обличителя, в котором говорилось о сокрытии Белым домом содержания разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.