В городе Северодонецк, Луганской области, мужчина убил жену и несколько часов возил труп по городу,передает со ссылкой на .

Убийство произошло на территории озера "Парковое" в марте 2017 года. Между мужем и женой произошел конфликт, в ходе которого мужчина руками задушил женщину.

"Убедившись в том, что она не дышит, убийца перенес ее в свой автомобиль и несколько часов возил тело, пока его не задержала полиция", - говорится в сообщении.

После задержания мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие длилось почти год, и сейчас мужчину приговорили к 7 с половиной годам лишения свободы.

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