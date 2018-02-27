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|Российский медалист Олимпиады побил мировой рекорд по количеству допинга
|27.02.2018 03:23
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Российский керлингист Александр Крушельницкий шокировал сотрудников лаборатории в Кельне результатами своей допинг-пробы на Олимпиаде в Пхенчхане.
У спортсмена из было обнаружено 8069 нг/мл запрещенного вещества мельдония. Это в пять раз превышает рекордный до этого показатель, говорится в документе Лозаннского суда.
Максимальное количество мельдония, зафиксированное в ходе всех исследований, составило 1428 нг/мл. Для сравнения у российской теннисистки Марии Шараповой концентрация мельдония составляла только 890 нг/мл, а у конькобежца Павла Кулижникова нашли 0,7 нг/мл вещества,передает со ссылкой на .
Крушельницкий был лишен бронзовой медали Олимпиады-2018.
Также на употреблении допинга во время Игр в Пхенчхане была поймана российская бобслеистка Надежда Сергеева.