Конфликт со стрельбой произошел утром 26 февраля во Вознесенском переулке в Одессе, возле рынка "Привоз".

Там поссорились два автомобилиста на Daewoo Lanos и "Волге",передает со ссылкой на .

"В полицию поступило сообщение об инциденте между автомобилистами в Вознесенском переулке. Предварительно установлено, что к припаркованному автомобилю одессита подъехали несколько мужчин на "Волге" и, разбив стекло, начали угрожать пистолетом, после чего скрылись в направлении Старосенной площади ", - сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Лица хулиганов установлены. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Ведется следствие.

Несовершеннолетний во время ссоры ранил 23-летнего мужчины. Между потерпевшим, жителем села Среднее Водяное, и группой мужчин возник конфликт из-за того, что они не смогли разминуться на узкой дороге.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира