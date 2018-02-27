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|Конфликт водителей закончился стрельбой
|27.02.2018 03:55
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Конфликт со стрельбой произошел утром 26 февраля во Вознесенском переулке в Одессе, возле рынка "Привоз".
Там поссорились два автомобилиста на Daewoo Lanos и "Волге",передает со ссылкой на .
"В полицию поступило сообщение об инциденте между автомобилистами в Вознесенском переулке. Предварительно установлено, что к припаркованному автомобилю одессита подъехали несколько мужчин на "Волге" и, разбив стекло, начали угрожать пистолетом, после чего скрылись в направлении Старосенной площади ", - сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Лица хулиганов установлены. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Ведется следствие.
Несовершеннолетний во время ссоры ранил 23-летнего мужчины. Между потерпевшим, жителем села Среднее Водяное, и группой мужчин возник конфликт из-за того, что они не смогли разминуться на узкой дороге.