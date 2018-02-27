Жительница Днепра Марина Меньшикова, которая в прошлом году напала в оперном театре на бойца АТО с молотком повесилась в следственном изоляторе,передает со ссылкой на .

Днепрянка повесилась на простыне сегодня в 8:32 утра.

"Мы подтверждаем факт суицида. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, за несколько часов мы сможем сказать что-то конкретное ", - заявил Юрий Маслак, пресс-секретарь заместителя министра юстиции Дениса Чернишова.

В октябре 2016 полиция Днепра возбудила уголовное производство из-за инцидента, произошедшего в театре оперы и балета с участником боевых действий на Донбассе, бойцом полка "Днепр-1". По данным полиции, в антракте спектакля на балконе одна из пророссийски настроенных посетительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. При этом женщина выкрикивала что-то о "русский мир" и нецензурно обругала бойца и его жену. В ее сумочке правоохранители также нашли кухонный нож.

С оккупированного Крыма выгнали известную любительницу "русского мира" Марина Меншикову, которая побила молотком участника АТО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира