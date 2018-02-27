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|Боксер умер после победного боя
|27.02.2018 05:37
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Британский боксер полутяжелого веса Скотт Уэстгарт скончался после победы над Деком Спеллманом.
Поединок, который состоялся 24 февраля, продлился 10 раундов. По ходу боя оба боксера побывали в нокдаунах. Судьи в итоге отдали победу Уэстгарту,передает со ссылкой на .
После боя 31-летний Уэстгарт потерял сознание в раздевалке и был доставлен в госпиталь с подозрением на кровоизлияние в мозг. Врачи не смогли спасти боксера, который после потери сознания уже не приходил в себя.
На профессиональном ринге Уэстгарт провел 10 боев, в которых одержал семь побед при двух ничьих и одном поражении.