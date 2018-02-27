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|Водителя раскатало по асфальту и рассыпались мандарины - смертельное ДТП под Киевом
|27.02.2018 05:53
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На трассе под Киевом, неподалеку от села Счастливое в сторону Борисполя, произошло с участием фуры и микроавтобуса,передает со ссылкой на .
По информации оперативный, в Газели оторвалось колесо и в нее въехала фура. По предварительным данным dtp.kiev.ua, погиб один человек.
"MAN раскатанного по асфальту водителя и разорвал поломанную" Газель ", - говорится в сообщении.
Пользователи в Telegram пишут, что с фура перевозила мандарины. Они покатились по всей трассе.
На месте работает полиция и скорая.
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