Погода, Новости, загрузка...
Водителя раскатало по асфальту и рассыпались мандарины - смертельное ДТП под Киевом
27.02.2018 05:53
Водителя раскатало по асфальту и рассыпались мандарины - смертельное ДТП под Киевом По теме:

На трассе под Киевом, неподалеку от села Счастливое в сторону Борисполя, произошло с участием фуры и микроавтобуса,передает со ссылкой на .

По информации оперативный, в Газели оторвалось колесо и в нее въехала фура. По предварительным данным dtp.kiev.ua, погиб один человек.

"MAN раскатанного по асфальту водителя и разорвал поломанную" Газель ", - говорится в сообщении.

Пользователи в Telegram пишут, что с фура перевозила мандарины. Они покатились по всей трассе.

На месте работает полиция и скорая.

В польском Вроцлаве украинец не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево. Управлял легковым автомобилем . Автомобиль раскололся на две части.

 

 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить