На трассе под Киевом, неподалеку от села Счастливое в сторону Борисполя, произошло с участием фуры и микроавтобуса,передает со ссылкой на .

По информации оперативный, в Газели оторвалось колесо и в нее въехала фура. По предварительным данным dtp.kiev.ua, погиб один человек.

"MAN раскатанного по асфальту водителя и разорвал поломанную" Газель ", - говорится в сообщении.

Пользователи в Telegram пишут, что с фура перевозила мандарины. Они покатились по всей трассе.

На месте работает полиция и скорая.

В польском Вроцлаве украинец не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево. Управлял легковым автомобилем . Автомобиль раскололся на две части.

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