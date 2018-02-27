Компания HMD Global представила на выставке MWC 2018 в Барселоне возрожденный "бананофон" 8110. Телефон поддерживает LTE-связь и современные приложения, как например Assistant и мессенджеры. Об пишет со ссылкой на .

Гаджет прославился после того, как появлялся в легендарной кинотрилогии "Матрица".

Устройство получило изогнутую форму и окраску двух вариантов: желтую и черную.

По части характеристик известно, что гаджет имеет камеру с разрешением 2Мп, экран с диагональю 2,4 дюйма, а также аккумулятор емкостью 1200 мАч. Стоимость новинки составляет 79 евро.















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