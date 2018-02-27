Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал провал украинок на Олимпиаде-2018. В частности, сделал выговор на ошибочном решении по поводу сбора спортсменок.

Об этом Велепец рассказал в интервью,передает со ссылкой на .

"Наверное уже все знают, что команда переболела перед Олимпиадой. Только в Пхенчхане девушки приступили к тренировкам. Мы пропустили очень важный цикл подготовки. Когда надо было тренироваться - мы болели, а когда надо было отдыхать, мы начали тренироваться. Просто не хватило времени всех девушек подвести к пику формы.

Вы видели, как Юля Джима и Ира Варвинец под конец Олимпиады в эстафетах показывали нормальную скорость. По Вале и Вите Семеренко это вопрос к Григорию Шамраю, потому что я методику для них готовил только до вкатки, а дальше они работали с ним.

Настя Меркушина показала свой обыкновенный уровень на Олимпиаде, ходом не добавила, но там в первую очередь подвела стрельба. Что касается Лены Пидгрушной, она изначально ехала как запасная, а после 12 дней тренировок в Пхенчхане, показала, что еще не выдерживает ходом на дистанции, следовательно мы ее не поставили на эстафету", - сказал Велепец.

"Во время сбора в Казахстане девушки находились в болезненном состоянии. А при минус 27 градусов легче было отдыхать, чем если бы там была хорошая погода и тебя тянуло на тренировки. Чехи были тоже в Казахстане, и на Олимпиаде взяли медали. Поэтому я не считаю, что этот сбор был ошибкой. Просто не повезло с температурами", - добавил тренер украинской сборной.

На Олимпиаде-2018 украинские биатлонистки не выиграли ни одной медали. Единственная награда Украины - "золото" фристайлиста Александра Абраменко.

В медальном зачете сборная Украины заняла 21-е место. Победителем зачета стала команда Норвегии.

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