В Белой Церкви Киевской обл. до 2020 года планируется построить международный аэропорт с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок.

Об этом говорится в инвестиционном проекте Министерства инфраструктуры Украины,передает со ссылкой на .

На эти цели проект предусматривает выделение 52 млн. евро.

Деньги поступят из городского, областного, государственного бюджетов. Существует возможность финансирования от частных инвесторов. Рассматривают льготное кредитование и гранты от международных финансовых организаций.

Также планируется реконструкция аэродрома КП "Аэропорт Винница" за 13 млн евро. Это повысит пропускную способность до 6 млн пассажиров в год.

2018 года в Украине, кроме , начнут работу еще два лоукостера. По словам министра инфраструктуры Владимира Емельяна, с двумя бюджетными авиакомпаниями сейчас ведутся переговоры.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира