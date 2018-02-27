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|На Киевщине планируют построить международный аэропорт
|27.02.2018 07:08
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В Белой Церкви Киевской обл. до 2020 года планируется построить международный аэропорт с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок.
Об этом говорится в инвестиционном проекте Министерства инфраструктуры Украины,передает со ссылкой на .
На эти цели проект предусматривает выделение 52 млн. евро.
Деньги поступят из городского, областного, государственного бюджетов. Существует возможность финансирования от частных инвесторов. Рассматривают льготное кредитование и гранты от международных финансовых организаций.
Также планируется реконструкция аэродрома КП "Аэропорт Винница" за 13 млн евро. Это повысит пропускную способность до 6 млн пассажиров в год.
2018 года в Украине, кроме , начнут работу еще два лоукостера. По словам министра инфраструктуры Владимира Емельяна, с двумя бюджетными авиакомпаниями сейчас ведутся переговоры.