Патрульная полиция города спасла мужчину, пытавшегося покончить с собой. Сообщает о событии патрульная полиция Украины,передает со ссылкой на .

"Спецлинии 102 поступило сообщение от взволнованной женщины: ей позвонил сын и сообщил, что хочет покончить с собой. Сама женщина не дома и боится, что может произойти непоправимое. К счастью, полицейские прибыли вовремя и спасли самоубийцу от возможной смерти. Инспекторы перерезали петлю на его шее и привели мужчину в чувство ", - говорится в сообщении.

Известно, что это уже не первая попытка самоубийства для 21-летнего парня. Мужчина имеет проблемы со здоровьем. Сейчас находится под наблюдением врачей.

В селе Коломые в Покровском районе Днепропетровской области нашли повешенным 14-летнего парня.

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