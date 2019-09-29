Правозащитники заявляют об аресте почти двух тысяч человек с начала протестов на прошлых выходных, передает со ссылкой на .

Протестанты выступают против коррупции и правления президента Египта Абделя-Фаттаха аль-Сиси.

Как говорится в сообщении, в крупные города власти направили дополнительные военные силы, полиция останавливает и обыскивает пешеходов на основных дорогах и площадях.

Правительство заблокировало новостные веб-сайты и доступ к мессенджерам.

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