Неполитические Сводки
|После протестов в Египте задержаны около двух тысяч человек
|29.09.2019 07:05
|
Правозащитники заявляют об аресте почти двух тысяч человек с начала протестов на прошлых выходных, передает со ссылкой на .
Протестанты выступают против коррупции и правления президента Египта Абделя-Фаттаха аль-Сиси.
Как говорится в сообщении, в крупные города власти направили дополнительные военные силы, полиция останавливает и обыскивает пешеходов на основных дорогах и площадях.
Правительство заблокировало новостные веб-сайты и доступ к мессенджерам.