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- Германия не признает аннексию Крыма, - посольство в Украине
|Германия не признает аннексию Крыма, - посольство в Украине
|27.02.2018 07:40
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Официальный Берлин не признает аннексию Россией Крыма, что противоречит международному праву, сообщает 26 февраля посольство Германии в Украине в Твиттере.
В частности, как говорится в сообщении, Германия однозначна в своем отношении к аннексии Крыма Россией, передает со ссылкой на .
"Позиция Германии была, есть и останется такой: Крым – это Украина. Германия не признает аннексию Крыма Россией, что противоречит нормам международного права", – говорится в сообщении.
В Украине и во всем мире 26 февраля проводятся акции, дискуссии, форумы, митинги, шествия в поддержку крымчан и территориальной целостности страны.
В Украине дату 26 февраля предлагают провозгласить "Днем сопротивления Крыма российской оккупации". В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".
Напомним, ранее сообщалось, что не будут снимать санкции с Российской Федерации пока Украина не возьмет Крым под свой контроль.