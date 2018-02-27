Официальный Берлин не признает аннексию Россией Крыма, что противоречит международному праву, сообщает 26 февраля посольство Германии в Украине в Твиттере.

В частности, как говорится в сообщении, Германия однозначна в своем отношении к аннексии Крыма Россией, передает со ссылкой на .

"Позиция Германии была, есть и останется такой: Крым – это Украина. Германия не признает аннексию Крыма Россией, что противоречит нормам международного права", – говорится в сообщении.

В Украине и во всем мире 26 февраля проводятся акции, дискуссии, форумы, митинги, шествия в поддержку крымчан и территориальной целостности страны.

В Украине дату 26 февраля предлагают провозгласить "Днем сопротивления Крыма российской оккупации". В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Напомним, ранее сообщалось, что не будут снимать санкции с Российской Федерации пока Украина не возьмет Крым под свой контроль.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира