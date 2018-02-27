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На уникальном показе модную коллекцию от Dolce & Gabbana представили дроны
27.02.2018 07:56
На уникальном показе модную коллекцию от Dolce & Gabbana представили дроны По теме:

Флот дронов принял участие в демонстрации коллекции аксессуаров от модного дома Dolce Gabbana в рамках Недели моды в итальянском Милане.

Квадрокоптеры показали последнюю коллекцию модных кожаных сумок осенне-зимней коллекции. Они были прицеплены к устройствам снизу, передает со ссылкой на .

Показ задержали почти на 40 минут - организаторы должны были убедиться, что все посетители отключили устройства с Wi-Fi. Управление квадрокоптер осуществлялась именно через беспроводной интернет-сигнал.

Коллекция получила название "Devotion" - "Виддатнисть". Дроны вылетели под песню Кендрика Ламара "All The Stars". Рядом с ними шли люди в белых халатах с пультами дистанционного управления.

 







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