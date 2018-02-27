На минувшей неделе (АМКУ) обнародовал свои замечания к проекту лицензионных условий для операторов лотерей. Эти условия были разработаны Минфином в мае минувшего года.

Согласно регламенту работы правительства, свои замечания и пожелания к подзаконному акту должны были подать профильные министерства и ведомства. Это сделали все органы власти, кроме , который взял долгую паузу, после которой на свет появился внушительных размеров отчет о рынке лотерей в Украине. Из этого документа стало понятно, что требует не только изменить лицензионные условия, а и переписать сам закон о лотереях. Но, прикрываясь благими намерениями, Комитет действительно лишает страну значительных поступлений в госбюджет,передает со ссылкой на .

На чьей стороне АМКУ

Большую часть своего отчета посвятил описанию действующего законодательства и исследованию лотерейного рынка. Ни первое, ни второе для правительства, парламента и операторов лотерей не является чем-то новым. Фактически сотрудники Комитета своими словами изложили уже известные факты. Но эта работа (если ее можно так назвать) была проделана не просто так, а чтобы путем плохо скрываемых манипуляций натолкнуть на определенные выводы. Впрочем, некоторые намеки чиновников так и остались загадкой.

Например, в отчете много места заняло описание всех существующих моделей лотерейного бизнеса в разных странах мира. Из этого описания мы узнаем (точнее это стало новостью, скорее, для самого Комитета), что существует конкурентный рынок лотерей, монопольный и олигопольный. Какой из них Комитет считает оптимальным для Украины, осталось непонятным. Впрочем, то, что делает сейчас, говорит, скорее, не о желании защищать принципы конкурентной борьбы, а скорее о подыгрывании Антимонопольного комитета одной стороне в убыток другой. И в убыток всей стране в целом.

В настоящее время выдача новый лицензий из-за отсутствия условий уже 4 года как приостановлена. Операторы лотерей работают по старым лицензиям, которых только было выдано четыре. Одна лицензия принадлежит государственному "Ощадбанку", но он не проводит лотереи. Вторая находится у компании "Украинская национальная лотерея" (УНЛ). Две других принадлежат частным компаниями МСЛ и "Патриот", которым, согласно указу президента от 28 апреля 2017 года, запрещена любая экономическая деятельность, поскольку бенефициары этих компаний из России. Этот президентский приказ устанавливает ряд санкций против компаний, которыми в конечном итоге владеют граждане страны-агрессора. Помимо прочего, им запрещено выдавать лицензии. В то же время, пока нет новых лицензионных условий, старые лицензии считаются действующими. В случае, если новые условия будут утверждены, две российские компании не смогут получить новые лицензии.

В хорошо осведомлены о таком положении дел. И в его функции входит соблюдение действующих законов, которые уже предусмотрели и санкции, и обязательство утвердить новые условия выдачи лицензий. Тем не менее, на протяжении многих месяцев Комитет не давал ни своих замечаний к новым условиям, ни соглашался с тем, что предложил . И лишь 22 февраля с появлением отчета Комитета, стало понятно, что в его планы входит одно из двух: или тотальный передел лотерейного рынка, или затягивание утверждения лицензионных условий. В любом случае, это подыгрывание компаниям, попавшим под санкции, и, разумеется, на руку теневому рынку азартных игр, который маскируется под вывесками лотерей.

выдал несколько рекомендаций, без учета которых он не поставит свою подпись под новыми лицензионными условиями. А если быть более точным, он вообще не намерен этого делать, поскольку хотел бы не выполнять действующий закон о лотереях, а переписать его. Именно следовательно этот случай вполне можно назвать беспрецедентным и требующим отдельно внимания со стороны антикоррупционных органов.

Список требований

Одно из требований Комитета состоит в том, чтобы исключить из закона обязательство обладания 10-летним опытом работы в лотерейном бизнесе в Украине для желающего получить лицензию. считает это дискриминацией и фактором, который делает невозможным выход на рынок новых игроков, следовательно предлагает оставить этот срок лишь для ключевого персонала оператора лотерей. Но в то же время специалисты Комитета считают, что лотереи негативно влияют на некоторые категории населения, так как вызывают зависимость (хоть это и не совсем так). И в итоге непонятно, хочет ли Комитет ограничить лотереи или расширить круг операторов и, как следствие, распространение этой игры.

Так или иначе, к компетенции Комитета не относится обязанность переписывать законы только исполнять. Но при этом известно, что правительство еще в 2016 году подготовило проект закона (№4663), согласно которому в Украине должно быть только не более двух операторов лотерей, а опыт соискателей лицензии должен быть не менее трех лет, причем к конкурсу приглашаются также иностранные компании.

требует часть средств госбюджета, полученных от лотерей, направлять на социальные нужды. Сколько, на какие нужды, кому на эти вопросы Комитет ответа не дает. Да и не должен, поскольку и это тоже не относится к его компетенции. При этом уже разработал порядок и систему распределения средств, полученных от операторов лотерей в виде платы за лицензии. Все это предусмотрено законом о лотереях. Но процесс выдачи новых лицензий, как известно, тормозится усилиями Антимонопольного комитета.

Комитет настаивает, что лотерейное оборудование должно быть сертифицировано. Но в своем же отчете необдуманно отметил, что для сертификации нужны соответствующие государственные стандарты. Этих стандартов не существует, а их разработка займет довольно много времени. Кроме того, в Украине нет специализированных лабораторий, который имеют опыт сертификации подобной техники.

считает, что необходимо ограничить рекламу лотерей. Это бесспорно. Но при этом в отчете Комитета нет ни одного факта недобросовестной рекламы. А, главное, и это тоже - не работа блюстителей антимонопольного законодательства. К тому же в отчете не было сказано о том, как именно ее следует ограничить, если не считать спекулятивную ссылку на страдающие от рекламы незащищенные слои населения. Все эти вопросы регулируются законодательством о рекламе и внутриотраслевыми этическими кодексами.

В свете европейской интеграции Украины Комитет считает, что операторы лотерей обязаны соблюдать требования стандартов ЕС в этой сфере. Но для того, чтобы соответствовать стандартам Европы, Украина должна решить, какой лотерейный рынок она хочет иметь: конкурентный, как сейчас; монопольный, как в большинстве стран Европы; олигопольный, при которым на рынке существует 3-4 игрока. Очевидно, что и это тоже не работа , поскольку государственная политика уже давно определена законами Украины.

Но проблема еще и в том, что вопросы стандартизации и сертификации не относятся к лицензионным условиям, которые правительство не может утвердить из-за Антимонопольного комитета. А требование соответствовать стандартам Европейской лотерейной ассоциации и Мировой ассоциации лотереи у экспертов вызвали легкое недоумение, поскольку украинские операторы уже являются членами этих ассоциаций. И это членство подразумевает добровольное соблюдение принятых в мире стандартов.

С некоторыми заключениями АМК, явно перестарался, так как про них уже давно позаботились специалисты из Министерства финансов. Например, по поводу рекомендации АМК установить критерии отличия лотерей от азартных игр эксперты отмечают, что лицензионные условия содержат ряд отличительных критериев, а также превентивные процедуры контроля министерства, чтобы не допустить спорных лотерей. Такая же ситуация с требованием установить правила проведения лотереи в сети Интернет, потому что лицензионные условия содержат целый раздел по этому вопросу.

Кто на кого работает

Список требований и разного сорта намеков огромен, мы отметили лишь их незначительную часть. даже умудрился дать задание Кабинету министров разработать стратегию и изменения в законы. Это именно тот случай, когда для того, чтобы ничего не делать, следует заболтать проблему.

Из-за такого грубого вмешательства в уже отрегулированную сферу рынок оказался парализованным. Напомним, что в проекте госбюджета на 2018 год изначально запланировал 2 млрд гривен от платы за лотерейные лицензии. Поскольку один из четырех игроков не использует свое право на проведение лотерей, два игрока под санкциями, то остается лишь один. Стоимость лицензии, предлагаемой Минфином, должна составлять 172 млн гривен в год. Следовательно, для получения 2 млрд гривен необходимо как минимум десять игроков, но никак не один и не два.

В итоге в окончательную версию госбюджета была вписана цифра 352 млн гривен, но и этих денег бюджет все еще не получил, поскольку пытается помешать утверждению лицензионных условий. И при этом, как было сказано выше, уже требует распределить эти деньги на некие социальные нужды.

28 апреля 2018 года истекает срок, на который были введены санкции против российских компаний в Украине. Если санкции не будут продлены и все еще не будут утверждены новые лицензионные условия, то два оператора лотереи с российским корнями смогут возобновить свою работу, не платя в госбюджет ни копейки. Впрочем, они прекрасно себя чувствуют и под санкциями, поскольку работают и не платят налогов прямо сейчас. лишь обеспечивает им благоприятный режим.

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