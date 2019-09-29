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|Зеленский "решил" проблему "евробляхеров": как государство обмануло с льготами
|29.09.2019 08:40
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Отсрочка введения штрафов для водителей авто на еврономерах, поставит в проигрышную ситуацию тех автовладельцев, которые уже растаможили свои "евробляхи" по новым правилам.
Об этом заявил автоюрист Денис Конюшко, комментируя соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского, передает со ссылкой на .
"Возникают вопросы у тех людей, которые уже растаможили автомобили. Почему они растаможивали абсолютно по другим ценам, чем будут у тех, кто не выполнял обязанности и получил каникулы до нового года?" – подчеркнул знаток.
На вопрос, возможны ли компенсации автовладельцам, уже растаможившим "евробляхи", Конюшко ответил: "Это невозможно. У нас один механизм компенсации, который более-менее работает – это субсидия, но сколько государство вложило сил и энергии в этот механизм… Каким образом придумать механизм компенсации тем людям, которые в льготный период были абсолютно законопослушными? Тут государство немного обмануло их по большому счету"."Кроме того, уже множество владельцев продали свои автомобили, лишились их, перерегистрировали и так далее. Конечно, было бы логично создать этот механизм, но я уверен на 99%, что он не будет создан", – добавил он.
По словам автоюриста, после окончания выборов логично было бы, чтобы дедлайн относительно растаможки автомобилей больше не переносили.
"Но, как показывает практика, это уже второй невозможный перенос дедлайна, и я абсолютно не удивлюсь, если его перенесут опять. Я надеюсь, что у Кабинета министров и Верховной Рады есть понимание, что этот абсолютный вздор пора кончать. Надо поставить точку. Но я не удивлюсь, если его опять продлят", – отметил Конюшко.
"Обиднее только за тех людей, которые выполняют требования закона, которые пошли и в первую очередь растаможили свой автомобиль. Для чего они это сделали – абсолютно непонятно. Проблема заключается в том, что человек, который соблюдает закон – в проигрыше", – подытожил адвокат.