Отсрочка введения штрафов для водителей авто на еврономерах, поставит в проигрышную ситуацию тех автовладельцев, которые уже растаможили свои "евробляхи" по новым правилам.

Об этом заявил автоюрист Денис Конюшко, комментируя соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского, передает со ссылкой на .

"Возникают вопросы у тех людей, которые уже растаможили автомобили. Почему они растаможивали абсолютно по другим ценам, чем будут у тех, кто не выполнял обязанности и получил каникулы до нового года?" – подчеркнул знаток.

На вопрос, возможны ли компенсации автовладельцам, уже растаможившим "евробляхи", Конюшко ответил: "Это невозможно. У нас один механизм компенсации, который более-менее работает – это субсидия, но сколько государство вложило сил и энергии в этот механизм… Каким образом придумать механизм компенсации тем людям, которые в льготный период были абсолютно законопослушными? Тут государство немного обмануло их по большому счету".

По словам автоюриста, после окончания выборов логично было бы, чтобы дедлайн относительно растаможки автомобилей больше не переносили.

"Но, как показывает практика, это уже второй невозможный перенос дедлайна, и я абсолютно не удивлюсь, если его перенесут опять. Я надеюсь, что у Кабинета министров и Верховной Рады есть понимание, что этот абсолютный вздор пора кончать. Надо поставить точку. Но я не удивлюсь, если его опять продлят", – отметил Конюшко.

"Обиднее только за тех людей, которые выполняют требования закона, которые пошли и в первую очередь растаможили свой автомобиль. Для чего они это сделали – абсолютно непонятно. Проблема заключается в том, что человек, который соблюдает закон – в проигрыше", – подытожил адвокат.

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