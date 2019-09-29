Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что президент высоко ценит личный вклад канцлера Ангелы в урегулирование ситуации на востоке Украины, передает со ссылкой на .

Издание отмечает, что несмотря на критику Зеленским действий западных лидеров для окончания войны на Донбассе, в Берлине считают, что ответственность за скандал лежит на Вашингтоне.

"Президент Зеленский высоко ценит громадный личный вклад канцлера", - прокомментировал происходящее украинский посол.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора президентов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В ходе беседы Трамп заявил о мягкой позиции Европы касательно усиления давления на , а Зеленский с этим согласился. Американский руководитель заявил, что больше поддерживают Украину, чем .

Позже вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что критика лидеров Германии и Франции во время июльского телефонного разговора между президентами Украины и Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом является рабочим процессом большой политики.

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