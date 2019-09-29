В воскресенье, 29 сентября вечером возможны изменения в работе киевского метрополитена из-за проведения футбольного матча между командами (Киев) и СК Днепр-1 (Днепр), передает со ссылкой на .

"Внимание! Возможны изменения в работе подземки! 29 сентября во связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча между командами (Киев) и СК Днепр-1 (Днепр), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, вероятно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", - сказано в сообщении КП Киевский метрополитен в Facebook.

За восемь месяцев текущего года столичной подземкой воспользовались почти 322 млн пассажиров. Наиболее загруженной станцией метро в 2019 году является станция Академгородок.

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