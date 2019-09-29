Неполитические Сводки
|Джанлуиджи Буффон побил вечный рекорд Италии
|29.09.2019 09:56
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Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон побил рекорд бывшего защитника "Милана" Паоло Мальдини по количеству сыгранных матчей на клубном уровне между итальянских футболистов, передает со ссылкой на .
После игры со СПАЛом на счету 41-летнего вратаря стало 903 матча за "Парму", "" и "Пари Сен-Жермен", за которые он выступал в своей карьере, сообщает Football Italia.
В послужном списке Мальдини значится 902 матча в составе "Милана", где он провел все свои 25 лет выступлений на профессиональном уровне.
Многие в Италии считали достижение Мальдини вечным, не веря, что кому-либо из игроков удастся его побить.