Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон побил рекорд бывшего защитника "Милана" Паоло Мальдини по количеству сыгранных матчей на клубном уровне между итальянских футболистов, передает со ссылкой на .

После игры со СПАЛом на счету 41-летнего вратаря стало 903 матча за "Парму", "" и "Пари Сен-Жермен", за которые он выступал в своей карьере, сообщает Football Italia.

В послужном списке Мальдини значится 902 матча в составе "Милана", где он провел все свои 25 лет выступлений на профессиональном уровне.

Многие в Италии считали достижение Мальдини вечным, не веря, что кому-либо из игроков удастся его побить.

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