Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло, передает со ссылкой на .

В настоящее время поиски 11 пропавших членов экипажа продолжаются, сообщил судовладелец, информирует Gcaptain.com.

"Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжаются", - заявили в компании Bourbon Rhode.

В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. По данным , на его борту находились граждане Украины. Заместитель директора департамента консульской службы Украины Василий Кирилич сообщил, что "поисковая операция продолжается, ее проводит морская служба спасения Форт-де-Франса".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира