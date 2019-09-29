 Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
29.09.2019 11:10
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин По теме:

Из-за внутренней политики , проводимой президентом Дональдом Трампом, серьезно страдает международный имидж Украины, передает со ссылкой на .

"Видели видео на Facebook Дональда Трампа? Рекомендую. Для тех, кто не разбирается в мировой политике, вывод: Украина и коррупция почти неотделимы. Вот именно так внутренняя политика начала меганегативно влиять на наш имидж", написал прежний министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter, комментируя предвыборный ролик Дональда Трампа, в котором фигурирует Зеленский.

Недавно Трамп опубликовал предвыборный ролик, в котором фигурируют президент Украины , экс-глава государства а также экс-вице-президент Джо Байден. Свой ролик Трамп подписал "Я осушаю болото".







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->