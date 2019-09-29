Из-за внутренней политики , проводимой президентом Дональдом Трампом, серьезно страдает международный имидж Украины, передает со ссылкой на .

"Видели видео на Facebook Дональда Трампа? Рекомендую. Для тех, кто не разбирается в мировой политике, вывод: Украина и коррупция почти неотделимы. Вот именно так внутренняя политика начала меганегативно влиять на наш имидж", написал прежний министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter, комментируя предвыборный ролик Дональда Трампа, в котором фигурирует Зеленский.

Недавно Трамп опубликовал предвыборный ролик, в котором фигурируют президент Украины , экс-глава государства а также экс-вице-президент Джо Байден. Свой ролик Трамп подписал "Я осушаю болото".

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