Вопрос начисления, выплаты и возраста для оформления пенсий интересует каждого жителя страны. Увеличат ли его? Много ли мужчин и женщин смогут дожить до пенсионного возраста в Украине?

Ведь пенсия – это, часто, единственный доход рядового украинца в преклонном возрасте. Человек уже не может работать так, как раньше, следовательно с нетерпением ждет момента, когда сможет оформить заработанную пенсию, пишет со ссылкой на .

Пенсионный возраст в Украине

Закон, который вводит пенсионную реформу в Украине и меняет пенсионный возраст, будет вводиться поэтапно. Изменения, которые ждут украинцев:

Пенсионный возраст в Украине для женщин, таблица

Начиная с 2028 года страховой стаж должен составить не меньше 35 лет.

Пенсионный возраст в Украине для мужчин

Размер пенсии по возрасту с января 2019 года составляет 1669,20 грн, это минимальная сумма, которую может получить пенсионер. Тем, кто работал и успел заработать стаж, добавят по 1% за каждый год.

Всем украинцам, достигшим 63 лет и заработавшим установленный страховой стаж, можно рассчитывать на 40% от минимальной зарплаты, но не меньше 1497 грн. Когда минимальную зарплату повысят, то и эта сумма автоматически возрастет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира