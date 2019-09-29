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|Агентство S&P спрогнозировало курс гривны
|29.09.2019 12:07
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Международное кредитное агентство SP Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 4 года, передает со ссылкой на .
Обменный курс будет выглядеть так: 2019 27,00 грн/доллар, в 2020 году 27,50 грн/доллар, 2021 28,00 грн/доллар, 2022 28,50 грн/доллар, сказано на официальном сайте агентства.
27 сентября рейтинговое агентство SP Global Ratings повысило срочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "В", прогноз стабильный. Рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA".