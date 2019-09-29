Связанные с резким повышением уровня моря прибрежные катастрофы, которые раньше случались раз в столетие, к 2050 году начнут происходит каждый год.

Об этом сообщает Межправительственная группа экспертов по изменению климата, сообщает со ссылкой на и . Кроме того, исследователи отмечают, что грядущие катастрофы будут происходить вне зависимости от того, произойдет ли сокращение вредных выбросов в атмосферу, как того требуют экологи.

"Все люди на земле прямо или косвенно зависят от океана и ледников, которые влияют на климат и являются источниками воды и кислорода. Поэтому изменения, вызванные глобальным потеплением, грозят беспрецедентно опасными последствиями", - говорится в докладе, который был одобрен 193 государствами-членами группы.

Ученые уверены, что человечество не сможет предотвратить таяние вечной мерзлоты, которое прямо повлияет на мировую популяцию животных и усиление интенсивности стихийных бедствий. В худшем случае, если человечество безотлагательно не предпримет меры по уменьшению выбросов парниковых газов, уровень мирового океана может повыситься на несколько метров, что пагубно повлияет на жизни миллиардов людей, уверены эксперты.

Из-за уменьшения количества льда и концентрации углекислоты в воздухе, морская вода становится кислее, теплее и лишается основного количества кислорода, причем эта тенденция сохранится до конца столетия. По мнению экологов, в ближайшие годы уровень океана из-за быстрого таяния льдов в Антарктиде поднимется на уровень от 60 до 110 см, что существенно превышает предыдущие ожидания исследователей.

"Стихийные бедствия с каждым годом будут происходить все чаще вне зависимости от того, сократятся выбросы в атмосферу, или нет. Коралловые рифы, жизненно важные питомники морской флоры и фауны, существенно пострадают от вымирания коренных обитателей. Повышение кислотности и температуры воды океана вместе со снижением количества кислорода уничтожат порядка 15% морских обитателей", - резюмируют исследователи.

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