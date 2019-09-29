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|Ярмоленко признали лучшим игроком "Вест Хема"
|29.09.2019 12:45
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Портал WhoScored оценил игроков седьмого тура АПЛ "Борнмут" "Вест Хэм" 2:2, передает со ссылкой на .
Лучшим игроком признал хавбек гостей Андрей Ярмоленко.
29-летний полузащитник получил оценку 7,8. Столько же у его одноклубника Деклана Райса, но отметка лучшего игрока именно у украинца.
Ярмоленко за 90 проведенных на поле минут дважды пробил по воротам (1 гол, 1 мимо), отдал 39 точных из 43 передач (91%), совершил 55 касаний мяча, выиграл одну верховую дуэль и провел три из трех удачных отбора.
Также футболист был признан фанами игроком матча.
В текущем сезоне футболист забил 3 гола в шести матчах.