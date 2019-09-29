Основатель компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который будут использовать для транспортировки людей на Марс.

Специально для Starship разработали двигатель, работающий на криогенном метане и жидком кислороде. Благодаря ему ракета будет самой мощной в мире, и позволит доставлять людей и грузы на другие планеты. Об этом сообщает SpaceX в Twitter, передает со ссылкой на .

Starship имеет конструкцию устойчивую к перегрузкам и нагревам, ракета рассчитана на многократное использование. Как отмечается, космический корабль сможет перевозить около 100 пассажиров и такое количество груза, которое будет необходимо для построения городов на Луне и Марсе.

Raptor is a full-flow, staged combustion rocket engine powered by cryogenic methane and liquid oxygen pic.twitter.com/7JCvK4Gm6b

SpaceX (@SpaceX) 29 вересня 2019 р.

Презентация Starship состоялась на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei

SpaceX (@SpaceX) 29 вересня 2019 р.

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM

SpaceX (@SpaceX) 29 вересня 2019 р.

Starship update live now https://t.co/JSD3Bx9MGY

SpaceX (@SpaceX) 29 вересня 2019 р.

Ранее Илон Маск заявил, что космический корабль Starship сможет приземлиться на Луне меньше, чем за 2 года. Сейчас SpaceX строит сразу 2 ракеты - в Техасе и во Флориде.

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