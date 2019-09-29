|Во время катания на американских горках погибли люди
|29.09.2019 14:18
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В парке развлечений в Мехико на американских горках погибли два человека.
Смертельные травмы получили в результате аварии, передает со ссылкой на .
Инцидент произошел в парке развлечений La Feria de Chapultepec, когда последний вагон во время движения на американских горках сошел с рельсов.
"Два человека погибли на месте", - сообщила прокуратура в Twitter.
Две женщины пострадали. Еще шесть человек получили психологическую помощь.
В штате Мэриленд, что в Соединенных Штатах Америки 24 человека застряли у верхней части 24-метровой горки.
Аварийные службы сняли людей с помощью выездной корзины на задней части пожарного автомобиля.