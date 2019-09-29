Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит проверки по всем крупным банкам, передает со ссылкой на .

"Это первый фронт работ по возвращению активов. Второй фронт - это судебная работа на основе так называемого недостатка активов для удовлетворения кредиторских требований. Здесь речь уже будет идти о гражданских исках к менеджменту банков, который допустил недостачу активов в финучреждении. Но и уголовные, и гражданские дела - процессы параллельные, но с одной целью - вернуть украденные деньги", - заявила DT заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

В нынешнем юридически-правовом поле уголовные эпизоды доказать будет проще, отметила она.

"Там речь идет о конкретных лицах, конкретные операции и схемы, четко понятны виноваты и понятный нанесенный ущерб", - сказала она. - Меня этот направление вдохновляет. И, конечно, только на украинской юрисдикцией мы не ограничимся, так как в истории практически всех крупных банков речь идет и об уходе денег в иностранные юрисдикции", - отметила директор-распорядитель ФГВФЛ.

За 7 месяцев 2019 платежеспособные банки Украины получили 36,7 миллиарда гривен чистой прибыли - в 3,7 раза больше, чем за подобный период прошлого года.

С 25 сентября банки в Украине смогут округлять суммы кассовых операций. принял такое решение из изъятии из наличного обращения монет мелких номиналов.

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