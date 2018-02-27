Конфликт между мужчинами произошел в одном из ресторанов Дарницкого района г. . Сообщает о событии отдел коммуникации полиции , передает со ссылкой на .

Двое мужчин отдыхали в ресторане и употребляли алкогольные напитки. Затем между мужчинами произошел конфликт. В результате один ударил другого бритвой по горлу. Того в тяжелом состоянии госпитализировали.

"В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о том, что на полу в развлекательном заведении на улице Славгородская лежит раненый человек. По указанному адресу прибыли патрульные и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции. 26-летнего местного жителя с колото-резаной раной шеи забрала "скорая. Правонарушитель был задержан на месте происшествия. Им оказался 27-летний житель Киевской области. ", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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