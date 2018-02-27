Неполитические Сводки
|В Киеве исчезла 16-летняя девушка со шрамом на лбе
|27.02.2018 19:37
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В пропала несовершеннолетняя Анастасия Москаленко.
Об этом сообщил "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook, передает со ссылкой на .
Девушка проживает на ул. Пражской. 19 февраля она ушла из дома и не вернулась.
Анастасия была одета в серую шапку, черный шарф, темно-синюю куртку, темно-синие брюки в клеточку, коричневые ботинки, с собой был черный брезентовый рюкзак.
Киевлянка 2002 года рождения, на вид - 16-17 лет, 170-175 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, шрам выше лба посередине.
"При наличии информации о местонахождении несовершеннолетней просьба сообщить по телефонам: 102 или (044) 559-99-65", - говорится в сообщении.
В феврале под Киевом исчезла 15-летняя Валерия Натальченко.