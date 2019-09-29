Сегодня по иудейскому календарю евреи отмечают Рош га-Шана. Празднуют Новый год. Начинается Новый 5780.

Праздник продлится с вечера 29 сентября по 1 октября, , передает со ссылкой на .

Рош ха-Шана - "голова года" - Новый год всех, кто исповедует иудаизм, в частности евреев. Это день, с которого для представителей этой религии начинается суд над всем созданным. Особое значение Рош га-Шана имеет для таких представителей течения иудаизма как хасиды.

В этот день иудеи трубят в шофар. Шофар никогда не был для евреев просто музыкальным инструментом. Звук шофара означает, что человек должен мысленно оглянуться на прошлый год, вспомнить свои ошибки и проанализировать свои поступки: делал он добро? Помогал людям? И принимает твердое решение: в будущем году быть лучшим, честнее, добрее, терпимее, не обижать никого, делать еще больше добра, еще больше любить ближнего своего и пытаться делать всех вокруг счастливыми.

Принято выворачивать карманы у реки или водоема, выбрасывая крошки, оставшиеся в них, словно выбрасывают все плохое и неприятное, что было в прошлом году.

Хасиды традиционно празднуют еврейский Новый год Рош ха-Шана в Умани, на могиле цадика Нахмана. Всего на 29 сентября в Украину прибыло 25 тысяч хасидов, передает strana.

В Умань прибыло несколько десятков полицейских из Израиля, чтобы помогать следить за порядком во время празднования Рош ха-Шана.Израильские правоохранители прошли инструктаж, на котором им была предоставлена информация относительно правил безопасности и вежливого отношения к гражданам, пишет УНИАН.

Празднование Рош га-Шана длится 10 дней, но только 1 день - веселый праздник, а остальные 10 нет, потому что в десятый день - Судный - выносится окончательное решение и Бог ставит печать на запись. Но есть 10 дней, и возможность изменить ситуацию - вернуть долги, извиниться, если чувствуется вина.

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