Крейга Райта, который называет себя "творцом биткоина", обвинили в мошенничестве на более чем $5 млрд в криптовалюте, передает со ссылкой на .

Его подозревают в подделке контрактов и подписей, по которым ему были переданы біткоїни, добытые его покойным коллегой Дейвом Клейманом. Об этом сообщает Bloomberg.

В суд на Райта подал брат Клеймана. Он утверждает, что их семья имеет право на владение более чем 1 млн біткоїнів, которые добыл Дейв Клейман. А также технологиями блокчейна, которые он разработал. По их оценкам это активы на $5 млрд.

По словам адвоката Клеймановв, Крейг подделал контракты по передаче активов умершего Дейва Клеймана компаниям и структурам Крейга.

"Крейг заключил их задним числом и подделал подпись Дэйва", - отметил адвокат.

По словам Райта, он был одним из создателей биткоина, которые действовали под псевдонимом Сатоши Накамото. Однако подтвердить эту информацию не удалось.

Райт и Клейман основали компанию W K Info Defense Research LLC, которая работала в сфере кибербезопасности в 2011 году. Вместе они работали над созданием біткоїна и занимались майнінгом криптовалюти. На момент смерти Клеймана они контролировали минимум 1,1 млн біткоїнів, из которых 300 тысяч біткоїнв принадлежали Райту, а 700 Клейману.

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