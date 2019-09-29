Бывший главный тренер "" Александр Хацкевич может продолжить свою карьеру в чемпионате России, передает со ссылкой на .

По информации источника, новым место работы белоруса может стать московское "", которое под руководством Дмитрия Хохлова борется за выживание в РФПЛ, имея в своем активе лишь 10 очков и только на одно очко опережая команды, идущие в зоне стыковых матчей.

Скорее только, Хохлов будет руководить командой до зимнего перерыва, после чего его и может изменить Хацкевич.

Конкурентом Хацкевича в борьбе за пост наставника московского клуба называли известного итальянца Дженнаро Гаттузо, который, правда, сам опроверг возможность своего назначения на эту должность. Сейчас есть вероятность, что Гаттузо возглавит "Краснодар".

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