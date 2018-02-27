Комитет Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции должен объявить новый конкурс по отбору кандидатов на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом в комментарии сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, народный депутат , передает со ссылкой на .

"Поскольку двое (кандидатов - ред.) отпали, то единственный выход и он будет компромиссный - это сейчас объявить новый конкурс. Но Кастресану (бывший прокурор Испании Карлос Кастресана, - ред.), который прошел прошлый конкурс, к которому ни у кого нет претензий, сразу включить в список финалистов", - сообщил .

Нардеп отметил, что во время конкурса должны отобрать еще одного или двух претендентов, за кандидатуры которых должен проголосовать парламент.

По его словам, профильный комитет может объявить новый конкурс на очередном заседании в среду, 28 февраля, если соберется кворум.

Напомним, вчера, 26 февраля, спикер Верховной рады сообщил, что уже двое из трех претендентов на должность аудитора НАБУ отозвали свои кандидатуры от участия в отборе.

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