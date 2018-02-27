Неполитические Сводки
|В Польше более 20 человек умерли от холода
|27.02.2018 20:40
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В Польше больше 20 человек погибли от переохлаждения. Это произошло за последние 2 дня.
Как известно, в некоторых регионах страны температура воздуха опустилась до минус 20 градусов, передает со ссылкой на .
Отмечается, что только 40 человек обратилось за медицинской помощью из-за переохлаждения.
От холода более только страдают регионы на востоке и юге Польши. Но метеорологи успокаивают, в страну идет тепло столбики термометров поднимутся до нуля градусов.
В Европе наступила аномально холодная погода, которая пришла в европейские страны с территории Сибири. В британских СМИ феномен называют "Зверь с Востока" (the Beast from the East). На территории Великобритании ожидаются морозы и снегопады продлятся четыре дня. Синоптики предупреждают, что сильные снегопады могут привести к сбоям в работе мобильной связи, перебоям подачи электричества и проблем с транспортом.