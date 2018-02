В Польше больше 20 человек погибли от переохлаждения. Это произошло за последние 2 дня.

Как известно, в некоторых регионах страны температура воздуха опустилась до минус 20 градусов, передает со ссылкой на .

Отмечается, что только 40 человек обратилось за медицинской помощью из-за переохлаждения.

От холода более только страдают регионы на востоке и юге Польши. Но метеорологи успокаивают, в страну идет тепло столбики термометров поднимутся до нуля градусов.

В Европе наступила аномально холодная погода, которая пришла в европейские страны с территории Сибири. В британских СМИ феномен называют "Зверь с Востока" (the Beast from the East). На территории Великобритании ожидаются морозы и снегопады продлятся четыре дня. Синоптики предупреждают, что сильные снегопады могут привести к сбоям в работе мобильной связи, перебоям подачи электричества и проблем с транспортом.

